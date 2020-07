Parma, D'Aversa: "Rigori? Su Grassi era netto! Kulusevski bravo e malizioso nel cadere al momento giusto"

Ultime Serie A - Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

E' stata una tattica quella di inserire i titolari nella ripresa?

"No, se ho deciso di far giocare dal 1' Caprari, Karamoh e Siligardi è perché in questo momento sono più prestativi dall'inizio rispetto a Gervinho e Kulusevski. Purtroppo il mio ruolo è particolare: se si vince, le scelte sono giuste; se si perde, sono errate. Abbiamo commesso degli errori che devono servirci da lezione".

Stasera l'arbitro ha fischiato tre rigori.

"Quello su Grassi era netto, quello dato al Napoli non l'ho rivisto. Bisogna considerare che il calcio è uno sport in cui le braccia sono importanti per l'equilibrio, per saltare di testa. Si sta un po' esasperando questa situazione, a volte ci sono interpretazioni diverse. Però così come abbiamo sbagliato noi, possono sbagliare anche gli arbitri. Per quanto riguarda il terzo rigore, Kulu è stato bravo e malizioso nel cadere al momento giusto, però il giocatore del Napoli gli è franato sopra"