Parma, D'Aversa in conferenza: "Non abbiamo sfruttato le difficoltà iniziali del Napoli: gli abbiamo dato coraggio, male la gestione della palla"

Notizie Napoli Calcio. Al termine della sfida Napoli-Parma, Roberto D'Aversa parla in conferenza stampa direttamente dallo Stadio San Paolo: segui su CalcioNapoli24.it la diretta testuale del post partita con le parole dell'allenatore azzurro.

"Non abbiamo sfruttato le difficoltà iniziali del Napoli. Gli abbiamo dato coraggio e ci hanno creato problemi. Nella gestione della palla abbiamo sofferto, ma abbiamo portato a casa il risultato pieno".

"Primo tempo di qualità, questo Napoli è una squadra costruita per vincere lo scudetto. Nel momento di difficoltà, con alcune assenze in rosa, stanno facendo qualcosa di grande. Oggi venire al Napoli, al San Paolo, con una squadra passata in Champions e con la scossa del nuov0 allenatore, era difficile ma noi abbiamo fatto una gara importante".

"Kulusevski? Per il bene del ragazzo, sarebbe opportuno che restasse con noi. Dall'inizio del ritiro ha mostrato una qualità importante. Può ancora crescere e potrà giocare, in futuro, in un grande club. Tifosi? Hanno sempre dimostrato vicinanza, si sono persi una grande partita".

"Napoli? Le difficoltà azzurre le lascio a Gattuso, preferisco non entrare in casa d'altri. Il nostro obiettivo è dettato dall'intensità che stiamo mostrando. Credere nei propri mezzi ti porta ad essere più propositivi. Il nostro obiettivo è solo la partita successiva. Fino a domani gioiamo per la vittoria, ma settimana prossima giochiamo con il Brescia ed è uno scontro diretto".

"In fase difensiva, abbiamo preparato la partita in attesa. Portavamo pressione a destra, fraseggiando di più abbiamo avuto qualche difficoltà. Nel primo tempo, però, abbiamo creato tante occasioni da gol".