Parma, D'Aversa a Sky: "Dovevamo chiudere la gara nel primo tempo, non era semplice strappare i tre punti al San Paolo! Risultato guadagnato sul campo"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Quello che hanno fatto i ragazzi è stato guadagnato sul campo. Nei primi 15 minuti potevamo arrotondare il risultato. Abbiamo ridato entusiasmo al Napoli che è molto forte. Non so quali energie abbiano tirato fuori Gervinho e Kulusevski nel finale. Venire al San Paolo e prendere i tre punti non era semplice, visto anche l'infortunio di Cornelius. Dobbiamo lavorare in settimana per la gara contro il Brescia, dobbiamo essere equilibrati. In settimana si lavora a testa bassa e con umiltà: tutto quello che si fa è frutto dell'atteggiamento dei ragazzi durante il lavoro settimanale. I complimenti fatti da uno come Costacurta fanno piacere. Nelle rotazioni del Napoli non era semplice leggere le situazioni. Magari si evidenziano gli autori dei gol ma è merito di tutta la squadra. Nel primo tempo si è giocato bene: dovevamo chiudere la partita. Nel secondo tempo ci siamo messi un po' sotto schiaffo. Complimenti ai miei ragazzi. A volte dispiace non vedere gratificato quello che fanno i miei ragazzi. Abbiamo fatto una gara importante stasera a Napoli. Chi sta facendo bene davvero è il Cagliari e poi ci siamo noi. L'anno scorso abbiamo fatto benissimo nel girone d'andata. Quest'anno gli stessi infortuni dello scorso anno non hanno intaccato i risultati. Fa piacere che ogni tanto si parli di questo aspetto, non tanto per me ma per i ragazzi".