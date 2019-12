Parma, Barillà: "Napoli? È forte, è una delle prime tre squadre del campionato: va temuta"

Ultime calcio Napoli - Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il giocatore del Parma Antonino Barillà dopo il successo contro la Sampdoria:

“Noi lavoriamo per arrivare a questo tipo di obiettivi, sicuramente abbiamo un po’ di assenze ma questo ci stimola a fare ancora di più. Stiamo lavorando per compattarci sempre di più. La classifica? Non ne parlo perché manca tanto, lavoriamo partita dopo partita, poi alla fine tireremo le somme per vedere dove siamo arrivati. Napoli? È forte, è una delle prime tre squadre del campionato. Sicuramente va temuta, poi il campo parlerà”.