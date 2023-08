Parlato: "Osimhen? Il banco può saltare da un momento all'altro, rivoluzione a centrocampo. Su Mario Rui..."

Notizie Calcio Napoli - Il collega e inviato di Sportitalia a Castel Di Sangro, Manuel Parlato ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli ai microfoni di “Sportitalia Mercato”:

“Ufficializzato Natan che si è allenato per la prima volta con squadra e allenatore, sono tornati ad allenarsi anche gli “infortunati di mercato” Zielinski e Osimhen. La sensazione è che il polacco al 70% possa andare in Arabia Saudita, sembrava potesse rinnovare ma non è stato così. Nel mirino ci sono due giocatori: Koopmeiners e Gabri Veiga del Celta Vigo. C’è una sorta di rifondazione a centrocampo, Ndombele andato via, Zielinski parte e Demme vuole l’addio. C’è da risolvere la situazione Mario Rui che sembra non voler rinnovare, così come Lozano. Anche con Politano ci sarà un incontro con l’agente. Dall’Arabia arrivano anche rilanci per Osimhen e si parla di cifre sui 160 milioni, il banco può saltare da un momento all’altro, questa è l’offerta indecente chiesta da De Laurentiis e ormai ci siamo, si dovrà vedere la volontà del giocatore e del presidente.

Osimhen lo vedo catapultato nel progetto Napoli, con la voglia ancora di vestire la maglia azzurra, forse non si è reso conto ancora dell’offerta che gli è arrivata, le pressioni che avrà saranno tante perché le cifre sono irrinunciabili. Dovesse andare via a ridosso del mercato come lo sostituisci e con chi?”