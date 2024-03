Parlato a CN24: "Osimhen non si è allenato per un motivo chiaro, Calzona farà scelte atletiche con Sinatti. Con Inter e Atalanta gare decisive"

Napoli - Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto a CalcioNapoli24 Live su CN24 TV per parlare delle ultime in casa Napoli:

"Ora tutti devono guardare all'obiettivo Champions e alle prossime due partite con Inter e Atalanta che diventano decisive. C'è una crescita dal punto di vista atletico, qualcosa da migliorare ancora dal punto di vista tattico e mentale. Il contraccolpo psicologico può averlo più l'Inter che il Napoli, che deve necessariamente rialzarsi e andare a caccia del quinto posto. Non si devono fare calcoli e turnover, devono giocare quelli più in forma. Osimhen ieri non si è allenato per una gestione delle forze in vista del rush finale di stagione. Calzona farà delle scelte anche dal punto di vista atletico, è tornato Sinatti che sta lavorando accuratamente su tutti i giocatori".