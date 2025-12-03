Parlato a CN24: "Mi aspetto questa formazione con il Cagliari. La sfuriata di Conte è servita a tutti"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Manuel Parlato è intervenuto ai microfoni della trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre. Ecco le sue dichiarazioni:

“Conte ci tiene alla Coppa Italia, penso la voglia vincere. Però bisogna tenere conto di alcune situazioni de tenere in considerazione: l’emergenza a centrocampo che ti porta a doverlo preservare in vista della Juve e della gara di Champions. L’altro aspetto riguarda la risposta da chi è stato impiegato poco fino adesso, dico due nomi su tutti: Vergara e Lucca. Lo scorso anno non andò bene il turnover con la Lazio, ma quest’anno la situazione è diversa. Il fatto di fare turnover è anche un modo per responsabilizzare tutti. Francamente non rischierei nessuno dei titolari stasera perché c’è la Juve e poi la Champions.

Mi aspetto una squadra nuova per otto undicesimi. In porta Milinkovic, poi Beukema, Juan Jesus e Olivera. Poi Spinazzola, Vergara, Elmas e Mazzocchi. Sarebbe un azzardo rischiare nei due centrali di centrocampo Lobotka o McTominay. Per quest’ultimo può essere una vetrina anche in funzione del mercato di gennaio. Poi dico Ambrosino e Politano alle spalle di Lucca.

Il terremoto di Bologna è stato la medicina giusta per il Napoli. Si può giudicare le modalità comunicative di Conte, ma bisogna avere equilibrio. Ricordo che si era parlato di esonero o addirittura di dimissioni del tecnico. Neres e Lang non avevano dato risposte importanti quando si utilizzava il 4-3-3, adesso le cose sono cambiate".