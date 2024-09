Parlato a CN24: "Lukaku è l'anti Osimhen sia in campo che nel modo di comportarsi. Cambio modulo? Ho una mia idea"

Manuel Parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione "CalcioNapoli24 Live" in onda su CalcioNapoli24 Tv:

"Qualora Conte dovesse optare per un centrocampo a cinque, bisognerà capire che tipologia di difesa potrebbe schierare. Conte dichiarò in conferenza che sarebbe stato un Napoli, da un punto di vista tattico, duttile. Magari prima non lo poteva essere, ora con il mercato chiuso ne possiamo parlare fermo restando che toccherà al tecnico decidere. Teniamo conto che McTominay e Gilmour non hanno fatto un allenamento con il Napoli mentre Folorunsho è stato rerintegrato. Il camio modulo resta una ipotesi non immediata considerando la tempistica e gli impegni con le nazionali.

Lukaku? Parliamo dell'anti osimhen perfetto. Si è catapultato, da un punto di vista di impatto ambientale, benissimo nell'approccio con i compagni. Per anni abbiamo visto osimhen sbracciarsi con la squadra se non gli arrivava un pallone, non era un atteggiamento positivo. Lukaku invece ha avuto un impatto positivo e propositivo nei confronti di tutti. Ha approcciato benissimo su tutto. Per me è l'anti osimhen in campo e nel modo comportamentale".