Parlato a CN24: "Lozano? De Laurentiis non fa sconti a nessuno, ma può perderci pure lui! La comunicazione di Giuntoli è stata scadente"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“A Castel Volturno c’è lo staff del Napoli per preparare la struttura in vista di domani, quando inizieranno i test atletici prima del ritiro di Dimaro-Folgarida: per quanto riguarda il mercato ed Osimhen De Laurentiis ha ribadito il concetto della partenza solo a cifre indecenti, si sta andando in quella direzione lì perchè l’unico colpo di scena lo può fare il Paris Saint-Germain.

Sarà fatto uno sforzo economico da parte del Napoli per tenerlo, con un ingaggio che potrebbe arrivare a sette milioni ed una clausola che rappresenta il punto di questione tra le parti. Gli agenti puntano ad una più bassa per andare sul mercato l’anno prossimo, perchè la cifra chiesta da De Laurentiis è attorno ai 180-200 milioni di euro: ci sarà qualcuno in grado di accontentarlo? Io credo di no.

Bisogna sostituire anche Kim Min-Jae che è stato importantissimo durante la stagione, è stato tra i migliori affari dell’era De Laurentiis: come verranno spesi i milioni della clausola rescissoria? Il patron ha parlato del mercato giapponese e di Itakura, il profilo fisicamente e comportamentale giusto anche per la questione economica.

Ostigard? Il Napoli sta trattando diversi nomi, ma chiunque arriverà partirà alla pari col norvegese e con Juan Jesus perchè arrivano da un anno a grandi livelli.

La stoccata di De Laurentiis a Giuntoli? Me l’aspettavo, era la domanda del giorno (ride, ndr): è stata una stoccatona, ma De Laurentiis già lo sapeva e gli ha fatto sudare la juventinità dietro la scrivania fino all’ultimo giorno. La comunicazione di Giuntoli è stata scadente, puoi dire di essere juventino, non è un problema, ma non è che tu debba dirlo alla prima intervista all’arrivo.

Le parole di De Laurentiis su chi andrà a scadenza? La politica la conosciamo, c’è il contratto e c’è la volontà di non perdere gratis il calciatore: se uno vuole andare via, porta l’offerta, altrimenti raccontiamo altri casi Milik. Mi sembra giusta come politica, anche se a Zielinski è stato offerto un contratto a cifre minori e per lui ci sarebbe la suggestione Lazio, dovrà fare una scelta di cuore ed affetto verso la società o verso l’allenatore che l’ha lanciato ad altissimi livelli.

Lozano? Le schermaglie già ci sono state, sono dichiarazioni che fanno fare tanti pensieri: il presidente non avrà gradito e poi ci si mettono in mezzo gli agenti famelici, e De Laurentiis può fare come gli pare. Tenendolo fermo, però, ci perderebbe il Napoli e ci perderebbe Lozano, sebbene De Laurentiis non faccia sconti a nessuno”