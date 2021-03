Parlato a CN24: "Le possibili scelte di Gattuso per il Milan: Manolas e Lozano verso la panchina"

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Ospina-Meret? E' un ballottaggio che ci portiamo ormai da quando c'è Gattuso che credo debba prendere una decisione definitiva da qui alla fine. Per me gioca Meret anche per guardare al futuro. In difesa vedo più Rrahmani di Manolas al fianco di Koulibaly. Il greco con il senegalese doveva formare sulla carta una coppia di centrali tra le più forti d'Europa ed invece, per caratteristiche, non è stato così. Manolas non sta benissimo così come lo stesso Lozano: entrambi possono andare in panchina. I dubbi sono anche sull'out sinistro tra Hysaj e Mario Rui. In attacco Mertens è leggermente favorito su Osimhen, il nigeriano può essere la carta da giocarsi a gara in corso magari sfruttando la stanchezza mentale e fisica del Milan dopo l'impengo di Europa League