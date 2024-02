Parlato a CN24: “Domani si torna alla difesa a quattro. Due ballottaggi in mediana”

Manuel Parlato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv:

"Osimhen? Preservarlo è la priorità in linea generale. Oggi si allenerà a Castel Volturno e verrà valutato dal punto fisico dallo staff medico. Potrebbe partire dalla panchina domani contro il Genoa considerando che c'è poi la sfida di Champions contro il Barcellona. Domani cedo una linea difensiva a quattro perchè torna Mario Rui dalla squalifica. A centrocampo una possibilità potrebbe averla Traore mentre secondo me c'è un ballottaggio Lindstrom-Zielinski il quale questa settimana non si è allenato. Un altro dubbio è tra Anguissa e Cajuste".