Parlato a CN24: "Contro il Milan è una gara verità. Garcia? Il problema è che siamo reduci da un anno perfetto"

Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Napoli-Milan deve essere la gara della svolta, la fiducia di Garcia era a tempo prima di questo ciclo. Le vittorie con Verona e Union Berlino sono diverse, questo Napoli martedì è stato speculare portando a casa il risultato. Lo scorso anno a Milano gli azzurri vinsero in maniera sporca, la gara del 4-0 di campionato non la considero nemmeno perchè il Napoli era con la testa alla doppia sfida di Champions dove pagò l'infortunio di Osimhen ed alcune decisioni arbitrali discutibili. Quella di domenica è la gara verità. Raspadori? Finalmente Garcia ha capito dove farlo giocare, l'ex Sassuolo deve essere impiegato non da mezzala bensì da punta o alle spalle di un centravanti. Il problema sostanziale è che noi siamo reduci da un anno perfetto dl punto di vista del gioco e dei risultati, ora siamo davanti ad una situazione diversa. Perdere contro il Milan significherebbe fare un passo indietro".