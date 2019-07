Parisi: "Pépé ha attirato l'interesse dei top club europei, va bene per il gioco di Ancelotti! Leao? Meno pronto"

Fabio Parisi, esperto di calcio francese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli per rinforzarsi deve prendere giocatori molto, molto forti. Pépé ha fatto benissimo, va bene per come gioca Ancelotti e sta suscitando l'interesse di molte squadre europee. Bisognerà lavorare bene e convincere il calciatore che Napoli potrebbe essere la soluzione ideale per lui. James? Adesso è difficile. Se più avanti Perez non troverà un acquirente qualcosa potrebbe cambiare. Magari ad Ancelotti non va di aspettare troppo. Leao? Non lo conosco benissimo, è portoghese e giovane, è un classe '99 ed è un giocatore meno pronto per giocare ad un livello altissimo come quello del Napoli. Gli azzurri secondo me possono prendere Icardi, la discussione potrebbe diventare più semplice se dovesse arrivare all'Inter Lukaku. Adesso i nerazzurri non te lo regalano".