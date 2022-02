Parisi, l'agente: "Lui e Casale al Napoli? Non abbiamo una corsia preferenziale. Se ce li chiederanno fortemente..." [ESCLUSIVA]

Ultime notizie di calciomercato riguardo il trasferimento di Parisi e Casale al Napoli. L'agente dei due calciatori svela la trattativa di mercato con gli azzurri.

Mario Giuffredi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Parisi- Napoli? Abbiamo improntato mercato invernale nel risolvere le problematiche non risolte in estate come Sepe e Conti. Per quanto riguarda Parisi e Casale ed altri, abbiamo rimandato tutto all'estate. Noi mandiamo i calciatori dove ci sono le squadre che li vogliono a tutti i costi. Se ci dovessero chiedere, mi riferisco al Napoli, Parisi o Casale, li daremo se dimostreranno di volerli fortemente come accaduto in passato con Di Lorenzo e Mario Rui. Non abbiamo corsie preferenziali. Non ripeterò l'errore di avere due giocatori nello stesso ruolo e nella stessa squadra"