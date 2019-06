Parisi (intermediario) a CN24: "James e Manolas arriveranno al Napoli ma ci vuole tempo"

Fabio Parisi, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Manolas? C'è soltanto da mettere a posto il discorso clausola. James Rodriguez? C'è da accordarsi con il Real Madrid per la formula del trasferimento. Io penso che ci sarà un esito positivo di queste trattative però ci vuole tempo". "Diritti d'immagine? Il Napoli non è maleabile, l'ho vissuto in prima persona lo scorso anno con la trattativa Leno. Quest'anno non so se è cambiato qualcosa visto che non ho imbastito nessuna trattativa con il Napoli".