Parisi (agente): "Lozano? Va chiuso subito, perchè se vai per le lunghe lo perdi. Il Napoli non ha mai fatto trattative lampo"

Fabio Parisi, agente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"De Paul è un giocatore molto interessante e credo possa entrare nelle corde del Napoli. E' difficile prendere i giocatori dall'Udinese, Gino Pozzo deve mentalizzarsi a certe cessioni. Se non pensano sia il momento di vendere certi calciatori allora bisogna andare lì con un'offerta strepitosa. Icardi? Non credevamo nemmeno all'ipotesi Higuain e invece è arrivato. Il problema sarebbe trovare le sinergie, è ovvio che Icardi e Milik insieme sarebbe bello vederli insieme. Ancelotti è stato abituato a cambiare spesso modulo e se ci aggiungi uno come Icardi diventi fortissimo. Lozano? L'acquisto di un centravanti per il Napoli potrebbe chiudere l'acquisto di un esterno. Il Napoli non ha mai abituato a vedere delle trattative lampo, quelle che sembrano lampo sono comunque trattative che durano da una vita e non sono mai uscite. Il Napoli o chiude quanto più veloce è possibile ok, ma se poi arrivano altre squadre diventa complicato. Conosco gli olandesi, son degli ossi duri e non mollano mai".