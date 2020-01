Parisi (agente): "Demme un fisico, Lobotka un trattore: quello che serviva a Gattuso. Amrabat? Mossa strategica del Napoli"

Ultime calcio Napoli - Fabio Parisi, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Demme è un centrocampista che può far bene al Napoli in quanto abituato ad un centrocampo fisico come quello tedesco. Lobotka? Un altro trattore del centrocampo, quello che serve a Gattuso. Ci sono anche trattative per il futuro come Amrabat dell'Hellas Verona. E' un calciatore che ha fatto bene a Verona e il Napoli vuole giocare di anticipo, togliendolo dal mercato".