Paris Saint-Germain, Leonardo: "Non abbiamo mai pensato di cedere Cavani"

Salta il trasferimento di Edinson Cavani all'Atletico Madrid. A tal proposito è intervenuto Leonardo, ds del Paris Saint-Germain, alla vigilia del match contro il Montpellier. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Cavani all'Atletico Madrid? Non siamo arrivati a un accordo. Noi non abbiamo mai pensato di cedere Cavani, ma a un certo punto abbiamo analizzato le offerte ricevute. Cavani sarà a disposizione del PSG fino a giugno. Sei anni e mezzo in un club non possono essere cancellati da una settimana di trattative