Pardo: "Veiga in Arabia? Il Napoli a volte si perde nelle trattative"

Notizie Calcio Napoli - Il collega e telecronista di Dazn, Pierluigi Pardo, ha commentato il trasferimento di Garbi Veiga in Arabia nel corso di un suo intervento alla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” in onda sulle frequenze di Radio News 24:

“Quella di Veiga all’ Al-Ahli è una notizia clamorosa, in realtà possono esserci tutta una serie di dinamiche dietro, come quella di Zielinski che non è andato in Arabia e il Napoli che può aver perso qualcosa in una gestione che rimane di grande livello, il Napoli a volte si perde un po’ nelle trattative su dettagli che dettagli non sono. Poi ce la reazione di Kroos (imbarazzante, dnr.), c’è un pezzo di mondo che la pensa come lui”.