Pardo: "Per Icardi e Wanda andare a Napoli sarebbe un affare: Mauro verrebbe accolto come un re"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista “E’ un po' cambiato il vento su James Rodriguez, ma il Napoli ha ancora qualche speranza perché il gradimento del giocatore e la preferenza del Real c’è, ma bisogna cambiare l’offerta. La parola scudetto se non la pronuncia la seconda classificata, chi deve pronunciarla? E’ normale pensare allo scudetto, ma ad oggi possiamo dire che il Napoli si sta rafforzando, ma la Juve sta continuando a comprare. Per vincere, il Napoli deve crescere e la Juve deve mollare e possiamo dire che il Napoli sta crescendo, ma non mi pare che la Juve stia calando. Il Napoli e la Roma hanno fatto cose eroiche in questi anni, hanno fatto il 110%, poi la Roma si è fermata, il Napoli sta continuando, ma battere una corazzata che fattura il doppio non è un fattore secondario. Mentre in una competizione breve si può pensare di battere la Juve, nella continuità delle 38 partite, il valore superiore della rosa viene fuori. Icardi? Andare a Napoli per Icardi e Wanda sarebbe un grandissimo affare perché dopo mesi di polemiche, ricomincerebbero da capo, il giocatore verrebbe accolto come un Re e anche qualche esuberanza mediatica di Wanda troverebbe maggiore simpatia. Alla Juve non voglio dire che Icardi sarà uno dei tanti, ma rientrerebbe nell’ambito di un affare di mercato, a Napoli invece sarebbe un completamento e dal punto di vista della comunicazione converrebbe. Poi chiaramente la scelta è loro, ma sarebbe una follia restare all’Inter da separato in casa”.