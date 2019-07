Pardo: "Juve-Sarri, nessuna crisi. Ma Conte all'Inter è insofferente"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista:

"Giocare le amichevoli non è come giocare le gare ufficiali, ma Juve-Inter può già dare delle primissime emozioni, non indicazioni, ma emozioni.

Ogni valutazione deve essere fatta a fine agosto perchè tutte le squadre hanno ancora lavori in corso. La Juve ha una filosofia diversa con Sarri rispetto al passato, ma continua ad investire ed è difficile pensare che si sia rotto qualcosa. Non penso che la Juve sia in difficoltà solo perchè ha cambiato allenatore, il Napoli si sta consolidando e un anno in più di Ancelotti serve eccome mentre l'Inter è ancora all'inizio e l'insofferenza di Conte racconta il suo carattere e la sua mentalità: è stato chiamato a fare la rivoluzione e non è mai soddisfatto.

Il Napoli è già messo molto bene e può solo migliorare: un uomo in più nelle rotazioni è importante. Tra James Rodriguez e Icardi prenderei il primo perchè lo vuole Ancelotti, ma con Icardi non è che caschi male, anzi".