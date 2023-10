Pardo: "Garcia? Le parole di De Laurentiis rendono tutto più difficile, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il telecronista di Dazn, Pierluigi Pardo, ha commentato le recenti parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro di Rudi Garcia ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio News 24:

“DeLa è uno di quei presidenti che parla molto, i risultati sono dalla sua parte ma è uno di quei presidenti che tende a parlare. In “Delaurentiisese”, secondo me, le parole alla Luiss non aiutano Garcia e che rendono più difficile la sua permanenza. È anche vero che lui ha detto di non affettare le decisioni, dicendo cose che vanno nella direzione di insistere. La situazione è complicata, ADL sa che qualsiasi dichiarazione ha effetti sui diretti interessati, impostare il lavoro da oggi in poi, la posizione di Garcia è ancora più in bilico, su questo non c’è dubbio”.