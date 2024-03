Papu Gomez squalificato 2 anni, Palladino conferma: "Ricorso respinto"

"Ci sono novità sul ricordo di Alejando Gomez? Il ricorso è stato respinto, da quel che so. La società lo comunicherà". Così Raffaele Palladino nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida contro il Genoa, ha annunciato l'esito della sentenza in Spagna in merito alla squalifica per doping comminata al Papu argentino.

Il Papu è fermo a causa di una squalifica di due anni dopo che i controlli antidoping effettuati a novembre 2022, cioè prima del Mondiale in Qatar, avevano riscontrato una positività nel corso di un allenamento con il Siviglia. Ma la squalifica è arrivata quasi un anno dopo.

Lo scorso autunno il Monza sapeva che poteva esserci una stangata ma il 29 settembre aveva comunque deciso di tesserarlo e poi il 20 ottobre, nemmeno un mese dopo, è arrivata la squalifica di due anni per positività.

Il club brianzolo ha sempre creduto alla versione del calciatore che sostiene di avere ingerito uno sciroppo del figlio dopo una notte non proprio tranquilla, ma oggi il ricorso respinto pone una grossa tegola alla carriera del campione del Mondo argentino che non potrà tornare in campo prima del 20 ottobre 2025.