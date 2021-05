Napoli - Gianluca Paparesta, ex arbitro attualmente dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Secondo me Calvarese dopo il primo episodio dubbio che poteva assegnare senza l'aiuto del VAR. Poi da li è andato un po' in confusione per il resto della partita. Bisogna capire che l'utilizzo del VAR porterà all'assegnazione di rigori che in passato non sarebbero stati concessi".