Paparesta: "A Torino è rigore netto, doveva essere fischiato già in campo. Giroud? Mai rigore..."

Gianluca Paparesta è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Oltre che percezione c'è sorpresa e incredulità per quanto accaduto a Torino. Il rigore doveva essere concesso senza Var: la dinamica era così evidente che non ci sono dubbi. Per dare il rigore dal campo non hai avuto sicurezza ma VAR e AVAR perchè non si sono accorti? Giroud? Non è rigore su di lui".