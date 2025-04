Paolo Cannavaro: "L'attaccante più forte che ho marcato? Tolto Ronaldo c'è un altro che viene spesso sottovalutato"

Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast "Zero possibilità":

“Ho giocato contro Ronaldo il fenomeno e posso dire che era davvero un incubo. Poi mi sono toccati attaccanti dove dicevi ‘mamma mia, oggi è tosta’ tipo Dzeko, Corradi, Ibra. Poi c’era un attaccante che tutti sottovalutavano ma giocarci da avversario era dura, parlo di Floccari. Non ero un difensore cattivo ma determinato al momento dell’impatto. Non sono mai stato scorretto oppure intervenuto per far male ad un avversario”.