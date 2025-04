Paolo Cannavaro: "C'è un'area del Maradona gestita solo da ADL: se vuoi richiedere il biglietto devi parlare con lui"

Ultime calcio Napoli - Paolo Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni al podcast "Zero possibilitĂ " su Aurelio De Laurentiis:

"Stadio Maradona? Per andare a vedere una partita devi parlare con De Laurentiis. Puoi e devi parlare solo con lui che ormai gestisce quella tribunetta perchè vuole circondarsi di persone che realmente amano il Napoli perchè in passato c'erano persone che andavano solo in alcune partite e quindi ha deciso di prendere questa decisione. In quell'area lì, se vuoi richiedere il biglietto omaggio devi parlare con lui".Â