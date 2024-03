Bonolis: “Inter-Napoli gara all’insegna delle lacrime! Zielinski colpo importante. De Laurentiis? Ci tengo a dire una cosa” | ESCLUSIVA

Paolo Bonolis è intervenuto ai microfoni della trasmissione “CalcioNapoli24 Live” in onda su CalcioNapoli24 Tv sul canale 79 del digitale terrestre.

Ecco le parole rilasciate da Paolo Bonolis ai microfoni di CalcioNapoli24:

"La gara di domenica prossima tra Inter e Napoli sarà all'insegna delle lacrime ed alla ricerca del superamento dello choc subito dalla Champions. Sia noi che il Napoli siamo usciti per tanti gol sbagliati, in più agli azzurri hanno negato anche un rigore grande come una casa. Credo che l'Inter lo scudetto dovrebbe già averlo chiuso in cassaforte, il napoli deve invece lottare in un'importanza competizione europea. L'Inter dovrà dare un segnale di reazione mentre il napoli darà filo da torcere. sarà una bella partita.

L'Inter dovrebbe essere molto arrabbiata poi ci sta che una gara va come va. Il calcio è bello e divertente perché l'inaspettato è sempre in agguato, ogni gara ha una storia. Alla stagione dell'Inter do un 8 pieno. la missione della società era portare a casa la seconda stella, il percorso credo sia stato già fatto. la Champions era solo un vezzo in più. Lo scorso anno siamo arrivati in finale perché il sorteggio ci ha dato una mano. Dalla Coppa Italia siamo usciti per un 2-1 surreale con il Bologna. L'obiettivo primario è stato raggiunto per questo do 8.

Zielinski? E' un importante acquisto, mi piace tremendamente. Anche Taremi è un signor giocatore. Mi auguro possa prendere un terzino destro con cervello e non Dumfries, ma poi serve un centrale di difesa più giovane di Acerbi e de Vrij. De Laurentiis? Ha creato il Napoli attuale facendo risultati importanti e facendo partecipazioni costanti in Europa. Nel percorso di così tanti anni si possono commettere degli errori. È uno che ha una personalità esondante, ma non è stupido. Ne ha indovinate tante, ma come tutti può sbagliare valutazioni”.