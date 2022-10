Panucci frena il Napoli: "Anche alla Roma partivamo così e poi arrivavamo secondi, l'aria si farà pesante"

Napoli Calcio - Christian Panucci frena l’entusiasmo partenopeo. Intervenuto ieri al programma ‘Pressing’ su Mediaset, l’ex difensore si è pronunciato così sul momento del Napoli: “Anche lo scorso anno erano partiti benissimo, vedo un’aria bella in città ma il campionato è lungo, l’Inter sta rientrando e la Juve può farlo all’improvviso perché ha le qualità. Mantenere questo ritmo non è facile, prima non c’era pressione ma ora ci sarà. L’aria ora inizierà a pesare e voglio vedere anche Spalletti come gestirà queste situazioni: ha esperienza e ok, ma molte volte è partito benissimo ma poi magari frena. Anche a Roma arrivavamo secondi".