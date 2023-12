Pandev: "Natan è l'uomo giusto, ma Mazzarri deve sbrigarsi e correggere qualcosa! Sull'Inter e lo scudetto..."

Notizie calcio. Goran Pandev, doppio ex di Napoli-Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Ecco un estratto della parole di Pandev in vista di Napoli-Inter:

«Non potrei mai scegliere, tra Napoli e Inter. Squadre in cui ho vinto e che mi hanno riempito d’affetto».

Su Osimhen e Lautaro: «Sono i più forti della Serie A. Spero che l’argentino possa chiudere la stagione da capocannoniere, perché lo merita. Ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito. Sono entrambi campioni, Victor lo ricorderà a tutti adesso che rientra».

Sulla difesa del Napoli: «Natan deve ancora abituarsi al calcio italiano, ma sono fiducioso per il futuro, sarà l’uomo giusto. Mazzarri deve sbrigarsi a correggere qualcosa, perché sono le difese a vincere i campionati».

Sullo scudetto: «Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. E puntare tutto sullo scudetto, per centrare la seconda stella, non sarebbe così sbagliato. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora».