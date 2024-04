Palummella shock contro Calzona: "Dimettiti, sei vergognoso! Stai offendendo la storia del Napoli"

Gennaro 'Palummella' Montuori commenta con un video sui social la disfatta del Napoli contro l'Empoli di sabato 20 aprile allo stadio Castellani attaccando in prima persona il tecnico Francesco Calzona:

"Calzona io al tuo posto mi vergognerei, far entrare Simeone all'88° offendendolo in quel modo. Calzona stai offendendo la storia del Napoli con quello che stai facendo. Stai facendo giocare Zielinski che ormai è dell'Inter e fai entrare Simeone all'88°. Sei il primo responsabile, devi dimetterti immediatamente. Io mi vergognerei per quello che hai fatto contro l'Empoli. Sei stato molto cattivo nei confronti di questo argentino figlio di Napoli (Simeone ndr.), l'hai distrutto calcisticamente e psicologicamente".