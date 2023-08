Tancredi Palmeri è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Inutile protestare perché quelli che hanno più soldi di noi ci portano via i campioni, noi facciamo lo stesso con Sud America e gli altri paesi. Ha sempre vinto la legge del soldo".