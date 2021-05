Palmeri: "Per gioco Napoli inferiore solo ad Inter e Atalanta. Gattuso? Napoletani causa del proprio male stavolta"

Ultime notizie calcio Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se il Napoli vince la prossima e la Juventus non va oltre il pareggio con Sassuolo o Inter, allora gli azzurri sono matematicamente in Champions League. Per gioco gli azzurri sono inferiori solo ad Atalanta ed Inter. Gattuso? I napoletani sono causa del proprio male questa volta perché hanno creato un clima ostile attorno all'allenatore".