Tancredi Palmeri, giornalista di BeIN Sports, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Osimhen è un progetto di campione interessantissimo, non è ancora fatto e finito e non è sicuro ci sia tutto ma ci sono tutte le prerogative. Altrimenti non avrebbe senso spendere una cifra del genere”.