Ultime notizie calcio Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mathias Olivera? Dipende tutto dalle aspettative che hai. Ghoulam non ha praticamente mai giocato negli ultimi due anni. Devi dargli il tempo per ambientarsi, ma le qualità ci sono. Devi dargli la possibilità di sbagliare e di non bruciarlo per questo".