Notizie calcio - Tancredi Palmeri è intervenuto ai microfoni di TMW: "Un Napoli settimo con distacco è inaccettabile. E fosse solo quello. Gioco che è apparso solo nelle notti di Champions. E pure là, si è sprecata l’occasione d’oro di vincere il girone che si era impostata con la partita contro il Liverpool. E se non fosse sufficiente, la situazione completamente sfuggita nello spogliatoio. Forse il mese peggiore in carriera per Ancelotti".