Palmeri a CN24: “Ecco perché per me non è fallo da rigore di Cubarsì su Osimhen”

"L'Ateltico Madrid ha meritato il passaggio del turno. L'Inter ha meritato nel match d'andata sbagliando anche dei gol mentre al ritorno hanno prevalso gli spagnoli.I nerazzurri hanno avuto paura, hanno stretto i denti più per sbagliare. In casa dell'Atletico, se hai questo atteggiamento, perdi. L'arbitro ieri è stato perfetto, non ha sbagliato nulla della gara. L'eliminazione dalla Champions non cambia il valore della stagione dell'Inter. È un po' lo stesso discorso per il Napoli lo scorso anno quando perse con il Milan. Sia l'Inter che il Napoli non dovevano vincere la Champions. Chi incrocia i due discorsi non capisce molto di calcio.

Inzaghi? Non credo ci saranno novità sulla sua permanenza. Ci sarà un terremoto sulle panchine delle big italiane ed europee. Solo un paio di club, eventualmente, potrebbero contattare Inzaghi mi riferisco a Manchester United o Psg. Se dovessero arrivare tali proposte, ci penserà. Parliamo di club con grandi disponibilità economiche ma che non hanno la struttura dell'Inter dal punto di vista dirigenziale.

Rigore non dato a Osimhen contro il Barcellona? Che strano, ma voi napoletani dovete un attimo calmarvi. Non è se uno pensa che non sia rigore debba essere una lotta di religione, di quartiere o cultura. Mi è arrivato di tutto sui social su questo argomento, si è alzato un polverone. Sembrava che avessi detto che la pizza fosse stata creata a Roma (ride ndr). Quando ho visto l'immagine di Osimhen che tocca prima il piede di Cubarsì ho detto che non è rigore. L'attaccante difende pallone sbilanciando il difensore che fa step on foot. Se fai questo movimento scomponendomi l'andatura è normale che poi ti tocco il piede.