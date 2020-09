Palladino su Papastathopoulos: "E' un mio grande amico. Non m'ha detto nulla di Napoli, ma vuole tornare in Italia"

Notizie Calcio - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Raffaele Palladino, ex compagno di squadra di Sokratis Papastathopoulos al Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vorrei fare i complimenti al Napoli ed a Gattuso per come stanno lavorando in questo periodo, le idee sono molto chiare. Sokratis? E’ un mio grande amico, ci ho giocato insieme per tre anni a Genova e conosco tutto di lui. E’ un ragazzo eccezionale, un professionista serio e non a caso ha fatto una grane de carriera. Quando arrivò al Genoa aveva uno strapotere fisico, era una bestia e quando si allenava andava a duemila. All’estero, con Klopp, è migliorato tanto dal punto di vista tecnico. Può giocare sia a tre che a quattro, ha esperienza internazionale ed è un profilo perfetto per il Napoli. L’ho sentito qualche settimana fa, ma non ci siamo detti nulla sul Napoli. In questo momento non mi ha scritto nulla, chissà che non accada in questi giorni. Ama l’Italia ed il suo desiderio è quello di tornarci, mi auguro che arrivi al Napoli. Ruolo di Insigne? Può giocare come trequartista alle spalle di una punta nel 4-2-3-1, quel ruolo l’ha fatto sia con Sarri che con Benitez. Ormai in Serie A lo conoscono, molti prevedono i suoi movimenti e credo sia giusto che Gattuso lo accentri un po’”.