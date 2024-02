Palladino in orbita Napoli, Galliani annuncia: "Ecco quando parleremo io e lui"

Adriano Galliani, AD del Monza, ha parlato al suo arrivo in Lega Calcio in vista dell'odierna Assemblea. Ecco le sue parole riportate da TMW:

Il punto di Udine?

"Un po' di sofferenza all'inizio, poi puoi pure vincere all'ultimo minuto... La sofferenza è normale, non è che possiamo andare in giro a conquistare il mondo. Il Monza sta facendo un grande campionato e pareggiare a Udine è un ottimo risultato".

Un commento sul Derby d'Italia?

"Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del Monza. L'Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte".

Ci sono date o appuntamenti per parlare del futuro di Palladino?

"Abbiamo detto a fine campionato, questi sono i patti ed i patti si rispettano. Il campionato finirà il 26 maggio, quindi il 27 maggio ci vedremo".