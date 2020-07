Palladino: "Genoa? Ho lavorato con Nicola, le sue squadre non mollano mai! Osimhen? Darà freschezza al Napoli"

Serie A - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Raffaele Palladino, ex attaccante di Genoa e Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Le motivazioni del Genoa saranno altissime, sarà una gara molto bella. Il Genoa non molla mai ultimamente, fatica a trovare gioco e sono un po’ in difficoltà, però ci mettono il cuore e la grinta. Ho lavorato con mister Nicola a Crotone e so che le sue squadre badano molto al sodo. Il Napoli, a parte la battuta d’arresto a Bergamo, aveva una situazione complicata prima dell’arrivo di Gattuso che è riuscito a mettere in piedi un bello spartito. Manca qualcosa in fase offensiva, ma ha trovato il giusto equilibrio. Osimhen? Può dare qualcosa all’attacco del Napoli, freschezza e positività. Gattuso dà fiducia a tutti gli attaccanti e giocando ogni tre giorni è giusto che si ruoti”.