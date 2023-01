Palermo, Tutino arriva in città: "Non vedo l'ora di giocare al Barbera"

L'ex Napoli Gennaro Tuttino ha lasciato il Parma per iniziare una nuova avventura sempre in Serie B con il Palermo. Arrivano le sue prime dichiarazioni dopo essere atterrato all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Queste le sue parole riportate da mediagol.it: "Non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei compagni e dell'allenatore. Sono veramente contento. Pronto già per Bari? Questo lo decide il mister. Io sono allenato e mi sento pronto. Giocare al Barbera? Un bellissimo stadio, inutile dirlo. Non vedo l'ora di vederlo pieno il prima possibile".