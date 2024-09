Palermo, Dionisi: "È un peccato uscire dalla Coppa Italia così, qualche situazione ci ha penalizzato"

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, commenta ai canali ufficiali rosanero la sconfitta per 5-0 contro il Napoli:

"È un peccato uscire dalla Coppa Italia così, giocare tutto il secondo tempo in 10: fortunatamente lo abbiamo finito senza problemi fisici, perché non era scontato. I ragazzi hanno dato tutto, purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati, perché siamo andati in doppio svantaggio: magari con qualche situazione un po' che ci ha penalizzato, non siamo stati neanche nelle scelte arbitrali magari tanto fortunati, però dobbiamo accettarlo. Sapevamo che sarebbe stata una partita proibitiva, poi lo è diventata molto di più sia perché nel primo tempo abbiamo preso il terzo gol, e poi abbiamo re-iniziato giocando in 10"