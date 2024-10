Palanca: "Pensare già allo scudetto può logorare il Napoli. Lukaku? L'assist a Neres è da campione"

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Palanca, ex calciatore di Napoli e Como. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Un parere sulla sfida Napoli-Como?

“Il primo tempo è stato giocato davvero bene dal Como, che ha messo in difficoltà il Napoli, per merito dei lombardi. Hanno giocatori di grande qualità e tecnica. Poi, quando si accendono le frecce del Napoli é difficile fermarli”

Come gestirà Conte le seconde linee?

“Conte sa gestire le squadre in maniera impeccabile, sa come far rendere al massimo tutti. Le seconde linee sono tutte brave, giocano tutte a memoria. L’organico del Napoli è di alto livello. L’importante è che chi non gioca molto si faccia trovare preparato e anche in questo Conte é molto bravo. Conte, lo sappiamo, é un signore allenatore”

Su Politano? Non viene sostituito da Neres perché fa un lavoro tecnico importante?

“Il lavoro tecnico lo fanno tutti, in qualunque parte del campo. Secondo me c’è qualcosa da rivedere dietro. Il Napoli prende qualche gol in più. Io migliorerei qualcosa in difesa, dovevano investire su difensori forti, non su persone giovani che l’anno dopo possono andare via. Buongiorno doveva avere vicino un uomo di esperienza valido. La fortuna è avere gente davanti che sa fare male in qualsiasi momento. In attacco il Napoli ha anche delle alternative in panchina molto valide. Neres è super valido. Il centrocampo anche è molto valido. Lobotka è fortissimo. McTominay è stato un grande acquisto, essenziale”

Un commento su Lobotka?

“Se ne parlano molto bene Fabregas e Xavi, 2 top mondiali, che hanno insegnato a giocare a pallone, chi meglio di loro. Lobotka sa giocare, é bravo nella fase di non possesso, nel recupero di palloni. Non parliamo della fase di possesso. É fortissimo. Tutti lo vorrebbero in squadra”

Su Lukaku?

“Anche quando non segna é determinante. Fa un lavoro incredibile per la squadra, la tiene alta, sa mandare i compagni al tiro, tiene la palla in modo incredibile. Non lo puoi marcare da dietro, devi giocargli di fianco o andare di anticipo. Ogni attaccante ha la sua contromossa. Lukaku è scattante, agile, grande e grosso, scappa da tutte le parti. Il gol è solo la ciliegina sulla torta. Il secondo assist su Neres è eccezionale. Questi sono le cose che differenziano un campione da un giocatore normale”

Kvara sta pagando lavoro tattico?

“Deve capire che è fondamentale per la squadra. Dà respiro alla difesa, tiene la squadra alta. Forse, farà qualche gol in meno, ma è importantissimo. Tutti sono fondamentali e bravi, c’è un’armonia incredibile”

Il Napoli può sognare lo scudetto?

“Devo andare avanti come stanno facendo ora, a fari spenti. Dopo 7 giornate non si può stabilire chi lotterà per lo scudetto. Ci vuole un po’ più di tempo per carburare. Ci squadre, come Lazio, Inter, che sono in forma e altre, Atalanta, Milan, che stanno avendo qualche difficoltà. Bisogna continuare a lavorare sennò il pensiero ti logora e in questo Conte é bravissimo”