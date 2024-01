Palanca: "Mazzarri non ha molte colpe: il grave errore è stato puntare su Garcia"

Massimo Palanca nel corso del TMW News ha parlato del Napoli:

"Visto il periodo credo che un momento di riflessione come quello del ritiro sia stato giusto. Il campionato- ha detto - non è all'altezza e qualche correttivo dovrà esserci, ma intanto si saranno parlati durante questi giorni. Anche la società deve farsi sentire cercando di compattare la situazione. Tutto si può risolvere solo con l'unione di intenti tra società, staff tecnico, tifosi e calciatori. Mazzarri? Era un po' fuori dal giro ma tante colpe non gliele addosso. La verità è che è stato preso all'inizio Garcia che non era adatto a questa squadra: voleva portare delle modifiche e invece il Napoli era una squadra che giocava a memoria. Garcia ha fatto danni e basta. E domani c'è il il derby con la Salernitana che comunque sta dando fastidio a tutti. In attacco mi piace Raspadori ma quello dell'anno passato, giocatore imprevedibile che contro i difensori prestanti può dare problemi".