Pagni: "Bremer? Se non vuole Napoli non mi strappo i capelli. Con Mertens e Insigne via prenderei..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Danilo Pagni, direttore sportivo.

Di seguito le dichiarazioni di Danilo Pagni:

“Koulibaly resta a Napoli, al 90%, se il club azzurro vuole vincere lo scudetto non può pensare di perderlo. Bremer è uno tra i difensori più forti in Europa, ma non mi strapperei i capelli se non volesse venire a Napoli. Per vincere lo scudetto, una squadra deve avere tre centrali difensivi allo stesso livello, per questo aspettiamo e vediamo come si evolve il mercato.

De Laurentiis ha capito che non c'è più l'egemonia di una sola squadra per lo scudetto. Lo step il Napoli deve farlo nella mentalità e su questo bisogna lavorare.

Zielinski? Ha grandi potenzialità, ma non si può aspettare un giocatore del genere per sempre perchè è ancora troppo intermittente.

In attacco invece, senza Insigne e senza Mertens, se andasse via, prenderei un solo giocatore, un talento che rompa le righe.

A Napoli è mancata quella mentalità di acciaio per vincere lo scudetto, ma bisogna fare chiarezza anche in porta. Non credo nell’alternanza: il Napoli deve avere il portierone titolare”