Pagliari: "Il ciclo del Napoli è finito, certi calciatori dovevano andare via"

L'agente Silvio Pagliari a TMW Radio:

Vidal e l'Inter?

"All'Inter non lo dicono, ma stanno pensando di vincere lo Scudetto. Se c'è la possibilità investiranno per Vidal, che sposta gli equilibri e ha ancora 2-3 anni da fare a grandi livelli. Sia Marotta che Conte sono consapevoli della sua importanza. Davanti? Ci sono due attaccanti top, dietro poi c'è Politano che non è una punta ed Esposito che è molto giovane. Sanchez tornerà ma di solito si fa un gioco delle coppie. Esposito è il quinto e nella Juventus il quinto è uno come Mandzukic. Dipende dagli obiettivi, se si vuole puntare a vincere il campionato sono d'accordo con Conte, non basta questa rosa qui".

Sulla Juventus:

"A livello di risultati non gli si può dire nulla, ha avuto mezza battuta a vuoto in tre mesi. Magari ci si aspettava un gioco un po' più bello".

Quanto ci ha guadagnato l'Inter con Marotta e quanto ci ha perso la Juve?

"Ci ho lavorato vent'anni fa alla Sampdoria. Il vero acquisto di Zhang è lui, è un top player nel suo ruolo e lo ha dimostrato nella gestione del caso Icardi e per l'arrivo di Conte".

Cosa sta succedendo a Napoli?

"Certi giocatori sarebbero dovuti andare via prima. Per me la società ha anche sottovalutato la partenza di Albiol, un giocatore straordinario. È un comandante della difesa, uno che guida la linea e con Koulibaly formava una coppia completa. Manolas, come Koulibaly, è un marcatore. Il problema è che il ciclo è arrivato alla fine, se poi vogliamo parlare del modulo si può dire che non è il massimo per la rosa a disposizione".