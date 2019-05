Paganini: "Il futuro di Quagliarella dipende dalla situazione societaria della Samp: chiudere la carriera a Napoli sarebbe l'ideale per lui"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Paganini: “Il top del campionato è ancora una volta la Juventus che ha vinto lo scudetto a gennaio, il flop invece è la Roma che è scivolata in posizioni che non gli competono, complice anche la gestione di alcune situazioni come quella di De Rossi e l’allontanamento di Di Francesco che hanno condizionato il cammino dei giallorossi. L’effetto Ronaldo ha aumentato l’autostima dei calciatori della Juventus, ma è chiaro che è stato preso per altre ragioni perché anche senza il portoghese, lo scudetto sarebbe andato ugualmente alla Juve. Questo l’anno in cui Ancelotti deve dimostrare di essere un vincente e per questo fa bene a voler aumentare il valore della rosa. Allan forse sarà scarificato perché il pressing del Psg ancora esiste. De Rossi potrebbe andare negli Stati Uniti, mentre il futuro di Quagliarella passa dalla situazione societaria della Sampdoria. Chiudere la carriera a Napoli sarebbe l’ideale, ma aspettiamo l’evolversi delle situazione”.