Paganin: "Se il Napoli se la fosse giocata a viso aperto con l'Inter avrebbe perso"

Ultimissime notizie Napoli - Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli fatto un passo in avanti. Ed è positivo. Si rendono conto anche di cosa hanno fatto negli anni passati ma ora devono imparare a difendersi meglio per poi attaccare come sanno. Un po' alla volta deve recuperare il gap. Ieri sera se avesse giocato a viso aperto con l'Inter, avrebbe perso. Gattuso è riuscito a convincere i ragazzi a fare questo gioco, per ritrovare serenità e certezze".