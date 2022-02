Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

Il Napoli sta tornando quello della prima parte di campionato?

"Non vedo come l'Inter possa perdere punti con le squadre di seconda fascia. Hanno giocato male col Venezia ma l'hanno portata comunque a casa. La Juve ha perso tanti punti che ora pesano come macigni, e questa è la differenza tra le due squadre ora"