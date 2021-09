Paganin: "Napoli, che sorpresa: nessuno si aspettava questo rendimento, c'è un dato che lo dimostra. Koulibaly? Un leader, è maturato tanto"

Napoli Calcio - Massimo Paganin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La mentalità del Napoli è stata costruita negli anni e non negli ultimi mesi ma è stato bravo Spalletti a dare nuovi strumenti alla squadra per ottenere risultati importanti e far crescere i giocatori. E' stato aggiunto qualcosa, fare 16 gol e subirne solo 2 è sorprendente. Sapevamo che il Napoli potesse fare bene ma non così. C'è tanta strada da fare ancora ma quando inizi così hai buon margine per poter fare bene. Osimhen sta esplodendo, lo scorso anno ha cercato l'ambientamento e superato i problemi fisici. Sta diventando un giocatore importante. Koulibaly? E' cresciuto da quando è andato via Albiol, ha acquisito personalità e leadership. E' maturato tanto, ha esperienza ed equilibrio. E' un leader, è tra i centrali difensivi più forti".